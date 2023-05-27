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"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицы

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2023, 22:30 обновлено 27 мая, 22:45
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Главарь ЧВК "Вагнер" не исключает, что он хотел бы стать главнокомандующим армии РФ.
Евгений Пригожин, Киев
Пригожин размечтался о захвате Киева за 12 дней / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин размечтался о кресле главнокомандующего армией РФ и заговорил о том, что он якобы мог бы "взять Киев" за 12 дней. Его слова процитировал один из оккупантов во время телефонного разговора, который перехватило ГУР.

Пригожин почему-то убежден, что за него может проголосовать народ.

"Ну Пригожин правильно говорит: "Если меня сейчас народ изберет главнокомандующим – я через 12 дней буду в Киеве", – говорит оккупант.

видео дня

В то же время, по словам оккупанта, Пригожин мечтал, чтобы был "прилет" по российской Рублевке, где живут богачи и другая элита Москвы. Он ныл из-за того, что его боевикам нечем стрелять.

"Ничего нет, палки только", - говорит оккупант.

Смотрите видео об амбициях Пригожина:

перехват разговора
Пригожин размечтался о захвате Киева за 12 дней / фото: скриншот

Боевики Пригожина в Бахмуте

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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