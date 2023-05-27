"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицы

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин размечтался о кресле главнокомандующего армией РФ и заговорил о том, что он якобы мог бы "взять Киев" за 12 дней. Его слова процитировал один из оккупантов во время телефонного разговора, который перехватило ГУР.
Пригожин почему-то убежден, что за него может проголосовать народ.
"Ну Пригожин правильно говорит: "Если меня сейчас народ изберет главнокомандующим – я через 12 дней буду в Киеве", – говорит оккупант.
В то же время, по словам оккупанта, Пригожин мечтал, чтобы был "прилет" по российской Рублевке, где живут богачи и другая элита Москвы. Он ныл из-за того, что его боевикам нечем стрелять.
"Ничего нет, палки только", - говорит оккупант.
Смотрите видео об амбициях Пригожина:
Боевики Пригожина в Бахмуте
25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.
20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.
По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.
Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.
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