Появились ли в ВСУ экспортные Су-17: СМИ дали однозначный ответ

Единственная страна, которая могла бы обеспечить Воздушные силы ВСУ этими самолетами, остается Польша.

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Украина нуждается в усилении в авиации / коллаж Главреда. Фото: twitter.com/NHunter007

В Сети распространяют видео с якобы "украинскими" Су-17 (экспортной версией Су-22). Однако у OSINT-исследователей появились к ролику вопросы.

Как пишет Defense Express, на распространенных в сети кадрах возле Су-17 видно военного в украинском пикселе, что позволило идентифицировать самолет как принадлежащий к украинским Воздушным силам.

Однако ни погода, ни конверсионный след от гражданских самолетов в небе не позволяют OSINT-исследователям с уверенностью сказать, что Украина получила эти Су-17.

видео дня

При этом эксперты допускают, что бойцы ВСУ могли получить эти самолеты. Единственная страна, которая передала бы эти Су-17, могла быть только Польша.

Варшава имеет на вооружении 12 одноместных Су-22М4 и 6 двухместных учебно-боевых самолетов Су-22ум3к.

По мнению аналитиков, все же видео могло быть снято на авиабазе в Свидине, а на видео - польский военный.

"Но если предположить, что Варшава все же сможет отдать часть Су-22 Украине, то от этой машины не стоит ожидать сверхвозможностей, потому что в конце концов речь идет о самолете 70-х годов", - пишут аналитики.

В то же время для определенных ролей год машины, в случае сохранения всех эксплуатационных характеристик, не имеет огромного значения. Особенно в случае эрзац-интеграции под него западного вооружения, использование которого не предполагает захода в зону действия вражеских сил.

Истребители для Украины

Весной 2023 года Польша передала Украине свои МиГ-29 и запчасти к ним.

Сейчас Украина ждет от Запада американские истребители F-12. Учения украинских пилотов в стране НАТО уже стартовали.

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