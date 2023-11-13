Появились ли в ВСУ экспортные Су-17: СМИ дали однозначный ответ

В Сети распространяют видео с якобы "украинскими" Су-17 (экспортной версией Су-22). Однако у OSINT-исследователей появились к ролику вопросы.
Как пишет Defense Express, на распространенных в сети кадрах возле Су-17 видно военного в украинском пикселе, что позволило идентифицировать самолет как принадлежащий к украинским Воздушным силам.
Однако ни погода, ни конверсионный след от гражданских самолетов в небе не позволяют OSINT-исследователям с уверенностью сказать, что Украина получила эти Су-17.
При этом эксперты допускают, что бойцы ВСУ могли получить эти самолеты. Единственная страна, которая передала бы эти Су-17, могла быть только Польша.
Варшава имеет на вооружении 12 одноместных Су-22М4 и 6 двухместных учебно-боевых самолетов Су-22ум3к.
По мнению аналитиков, все же видео могло быть снято на авиабазе в Свидине, а на видео - польский военный.
"Но если предположить, что Варшава все же сможет отдать часть Су-22 Украине, то от этой машины не стоит ожидать сверхвозможностей, потому что в конце концов речь идет о самолете 70-х годов", - пишут аналитики.
В то же время для определенных ролей год машины, в случае сохранения всех эксплуатационных характеристик, не имеет огромного значения. Особенно в случае эрзац-интеграции под него западного вооружения, использование которого не предполагает захода в зону действия вражеских сил.
Истребители для Украины
Весной 2023 года Польша передала Украине свои МиГ-29 и запчасти к ним.
Сейчас Украина ждет от Запада американские истребители F-12. Учения украинских пилотов в стране НАТО уже стартовали.
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