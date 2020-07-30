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В Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление

30 июля 2020, 20:54

В данный момент проводятся консультации с официальным Минском.

Зеленский
У Зеленского будут просить Беларусь выдать Украине боевиков ЧВК Вагнера / УНИАН

Украина обратится к Беларуси с требованием выдать боевиков ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к преступлениям на оккупированном Донбассе. Соответствующие консультации уже проводятся с дипломатическими ведомствами Минска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Киев будет просить Минск выдать всех причастных боевиков ЧВК Вагнера к преступлениям против Украинского государства в условиях соблюдения требующихся для реализации данных процессуальных действий.

"Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЭкстрадируют ли боевиков ЧВК Вагнер в Украину: в СБУ сделали заявление

Уточняется, что Украина будет настаивать на экстрадиции тех боевиков, в отношении преступлений которых украинские спецслужбы собрали достаточно доказательств.

Консультации с белорусской стороной по данному вопросу продолжаются.

Напомним, в среду, 30 июля, в Беларуси заявили о задержании 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Белорусские правоохранители считают, что россияне готовили операцию по дестабилизации политической ситуации в стране.

Внешнеполитические ведомства Беларуси и Украины провели консультацию по мотивам данного инцидента. В Минске заявили, что у некоторых боевиков были обнаружены украинские паспорта.Читайте также"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российские боевики, даже с украинскими паспортами, являются гражданами России. Также у Путина не знают, какие преступления они могли совершить на территории Беларуси.

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