В Госпогранслужбе рассказали, можно ли поехать за границу по цифровому паспорту

С цифровым паспортом пока путешествовать нельзя / Минцифровой трансформации

Несмотря на постановление Кабинета министров от 15 апреля 2020 года, согласно которому электронные документы в приложении Дія приравняли к их бумажным аналогам, путешествовать при помощи цифровых документов на данный момент нельзя.

Об этом заявили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Согласно разъяснению пограничников, постановление правительства подразумевает использование цифровых паспортов с целью идентификации личности в полиции и при получении различного рода услуг. Однако нигде в постановлении не указано, что электронный паспорт позволяет пересекать государственную границу Украины.

"На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе", - подчеркнули в Государственной пограничной службе.

Напомним, 22 апреля в состоялась презентация цифровых паспортов в приложении Дія. Теперь украинцы для базовых операций могут пользоваться электронными паспортами и не носить с собой физический документ.