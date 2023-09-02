Дальность боя 160-180 км: в ВСУ рассказали, как ракеты AMRAAM помогут в сражениях

Ракеты AMRAAM могут преодолевать расстояние в 160-180 километров – этого более чем достаточно, чтобы поражать русскую авиацию, сказал Юрий Игнат.

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Ракеты AMRAAM – авиационные ракеты класса "воздух-воздух", сказал Юрий Игнат / коллаж Главред, ua.depositphotos.com и АрмияИнформ

Пентагон заказал у производителей для ВСУ ракеты AMRAAM, которые могут преодолевать расстояние в 160-180 километров – этого с лихвой хватит для того, чтобы уничтожать российские самолеты без захода в зону поражения вражеского ПВО. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.

Офицер рассказал, что ракеты AMRAAM – авиационные ракеты класса "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения.

"Они ‒ одни из самых распространенных ракет, используемых странами НАТО в авиации, разные, в частности, по дальности поражения", ‒ сказал он.

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Игнат также сообщил, что сейчас для нужд ВСУ может быть поставлено только то, что есть на складах у производителей.

Ракеты AMRAAM - что о них известно AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух - воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

"Эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, также использующего ракету AIM-120, – с первых дней, когда началась атака на нашу критическую инфраструктуру осенью прошлого года, эти ракеты применяются с NASAMS", ‒ сказал офицер.

Кроме того, говорит Игнат, AMRAAM может использоваться для уничтожения всех типов воздушных целей ‒ кроме баллистических ракет.

Военная помощь для Украины

Украина получит первые десять единиц танков Abrams в середине сентября. Сейчас они находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Правительство Германии в ближайшее время сделает заявление о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Берлин сейчас обсуждает вопрос с США. Дискуссия может привести к поставкам Киеву и ATACMS, поскольку ФРГ готова передавать вооружения в том случае, если свои ракеты даст и Вашингтон.

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