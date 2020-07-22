Давал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание

Давид Жвания / zhvaniya.com

Бывший парламентарий и соратник Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с на тот момент послом Украины в Германии Павлом Климкиным участвовал в передаче взятки в размере 5 миллионов евро одному из чиновников в ФРГ с целью поддержки кандидатуры Петра Порошенко на пост украинского президента.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

Как утверждает Жвания, лично он и Павел Климкин передавали 5 миллионов евро одному из высоких чиновников в Германии. Этой суммы должно было быть достаточно для того, чтобы Евросоюз поддержал кандидатуру Петра Порошенко на президентский пост.

"Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 млн евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", - сказал Жвания.

Также он назвал лидеров Евромайдана – Порошенко, Турчинова и других – "преступной группировкой", которая по его словам, захватила органы государственной власти с целью преумножения собственного финансового капитала.

Кроме того, заявляет Жвания, группа лиц – Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко – оказывала финансовую поддержку Майдану, стимулировала средства массовой информации, саботировала мирные планы властей и вела параллельные переговоры с представителями Партии регионов, а также иностранными дипломатическими ведомствами.

"В группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - сказал политик.

Более того, Жвания уверяет, что Порошенко стал пятым президентом Украины в результате олигархического сговора, взяв на себя определенные обязательства перед крупным бизнесом, большую часть из которых выполнил. Выдвижение Кличко на пост мэра Киева – тоже часть сделки.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 млрд долларов", - считает экс-нардеп.

В сделке, говорит нардеп, не принимал участия только Игорь Коломойский – остальные получили свои коррупционные доли.

Напоследок Жвания подчеркнул, что он готов обратиться в правоохранительные органы и дать соответствующие показания.