УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Давал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание

Жвания готов дать признательные показания органам следствия.

22 июля 2020, 13:29
Давид Жвания
Давид Жвания / zhvaniya.com

Бывший парламентарий и соратник Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с на тот момент послом Украины в Германии Павлом Климкиным участвовал в передаче взятки в размере 5 миллионов евро одному из чиновников в ФРГ с целью поддержки кандидатуры Петра Порошенко на пост украинского президента.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

Как утверждает Жвания, лично он и Павел Климкин передавали 5 миллионов евро одному из высоких чиновников в Германии. Этой суммы должно было быть достаточно для того, чтобы Евросоюз поддержал кандидатуру Петра Порошенко на президентский пост.

"Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 млн евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", - сказал Жвания.

Также он назвал лидеров Евромайдана – Порошенко, Турчинова и других – "преступной группировкой", которая по его словам, захватила органы государственной власти с целью преумножения собственного финансового капитала.

Кроме того, заявляет Жвания, группа лиц – Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко – оказывала финансовую поддержку Майдану, стимулировала средства массовой информации, саботировала мирные планы властей и вела параллельные переговоры с представителями Партии регионов, а также иностранными дипломатическими ведомствами.

"В группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - сказал политик.

Более того, Жвания уверяет, что Порошенко стал пятым президентом Украины в результате олигархического сговора, взяв на себя определенные обязательства перед крупным бизнесом, большую часть из которых выполнил. Выдвижение Кличко на пост мэра Киева – тоже часть сделки.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 млрд долларов", - считает экс-нардеп.

В сделке, говорит нардеп, не принимал участия только Игорь Коломойский – остальные получили свои коррупционные доли.

Напоследок Жвания подчеркнул, что он готов обратиться в правоохранительные органы и дать соответствующие показания.

новости Украины Петр Порошенко Павел Климкин новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «Давал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:48
В Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявление
13:48
Опять и снова: в Киеве продолжается эпидения минирований
13:35
Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами
13:29
Давал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание
13:16
В Киеве нашли мертвое тело известного волонтера
13:14
Диетологи назвали 9 непопулярных супер продуктов, о которых все забыли
13:04
Украина с 1 августа вводит безвиз с рядом государств: назван список стран
12:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июля: агрессия, провокации и головокружительный успех
12:45
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
12:43
Что делать, если болит голова: 10 способов избавиться от боли
12:40
Армия психов на подходе: чего ждать Зеленскому после теракта в Луцке мнение
12:36
Эксперт рассказал, как армия США может парализовать Россию
12:30
Танці з зірками 2020 - Дарья Петрожицкая приняла вызов Видео
12:27
Теракт в Луцке: у Авакова рассказали новые детали о террористе Кривоше Видео
12:17
С места событий: как проходила антитеррористическая операция в Луцке
12:00
"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал луцкий теракт
11:59
Медики назвали сексуальный симптом смертельной гипертонии
11:55
Ревизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020 Видео
11:39
В России переснимают Умку - готовится 26 серий
11:20
Эксперт рассказал, какие у Путина есть планы насчет Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять