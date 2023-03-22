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"Даже уголовные дела": в ВСУ пригрозили наказать тех, кто пишет в Сети о полетах ракет и дронов

22 марта 2023, 14:56
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат анонсировал серьезные решения против Telegram-каналов, которые сообщают о движении вражеских ракет или дронов.
Игнат, ракета
Юрий Игнат / коллаж фото "АрмияИнформ" и Генштаб ВСУ

Против украинских Telegram-каналов, которые сообщают о траекториях полета ракет или БПЛА, в ближайшее время будут приняты серьезные решения. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов — запрещено", — сказал офицер.

По его словам, Telegram-каналы, информирующие о конкретном движении русских ракет и дронов, нужно особо сильно контролировать.

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"В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет", — сказал спикер ВС ВСУ.

Как говорит Игнат, также неясно, откуда некоторые из Telegram-каналов получают скриншоты из специализированных систем вираж-планшетов, на которых указаны четкие время и места расположения БПЛА врагов.

Офицер особо отметил, что всю подобную информацию из Telegram-каналов русские оккупанты по-максимуму учитывают во время планирования всех своих следующих ракетных атак.

Ракетный террор Украины со стороны россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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война в Украине ВСУ ракета Юрий Игнат
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