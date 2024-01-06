'Дефицит в головах болванов': Гетманцев прокомментировал нехватку средств для военных

Верховная Рада пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества.

https://glavred.info/ukraine/deficit-v-golovah-bolvanov-getmancev-prokommentiroval-nehvatku-sredstv-dlya-voennyh-10531172.html Ссылка скопирована

Есть ли дефицит средств для выплат военным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Дефицита в финансировании военных на 2024 год нет. Об этом в субботу, 6 января, сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, Даниил Гетманцев в своем Telegram.

По словам депутата, он участвовал в обсуждении законопроекта о мобилизации в комитете обороны в части финансов. Гетманцев заверил, что никаких финансовых проблем с выплатами военным не существует.

"Никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества) нет. Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов", - заявил Гетманцев. видео дня

Также депутат отметил, что Верховная Рада работает над нахождением баланса между потребностями военных и возможностями общества. Гетманцев убежден, что выплаты военным в этом году будут осуществляться надлежащим образом.

"А с выплатами военным все ок. Было. Есть. И будет", - добавил он.

Государственный бюджет Украины

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинские военные могут остаться без выплат в 2024 году из-за значительного дефицита в бюджете Минобороны. По его словам, дефицит составляет 36% от необходимой суммы, что составляет 430 миллиардов гривен.

Как сообщал Главред, ВР приняла законопроект об увеличении расходов в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен. Инициативу поддержали 313 народных избранников. Больше всего средств пойдет на оборону, внутренние дела и социальную политику.

Также 9 ноября, Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год. За проект госбюджета в целом проголосовали 276 депутатов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.