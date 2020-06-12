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СБУ ко Дню России потроллила посольства РФ патриотическими муралами

12 июня 2020, 17:44

Изображения разместили в нескольких городах Украины.

СБУ
СБУ креативно троллит Россию по случаю праздника / УНИАН

Управление СБУ на стене здания напротив посольства РФ разместило патриотические муралы в честь Дня России, который празднуют 12 июня.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, такие изображения можно увидеть около посольств в Киеве и других городах страны.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что муралы разместили намеренно, в качестве троллинга.

"Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – сообщили в силовой структуре.

/ Фото: Facebook/СБУ

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на действия правоохранителей: одни одобряли, а другие резко критиковали.

"Можно еще глубже дно пробить - стать в шеренгу и голые *опы показать или еще что-то, как в одном фильме Храброе сердце!", "Лучший привет - поддержка украинских патриотов, а не картинки", "На деньги налогоплательщиков почему бы и не позаниматься х*йней", "А что ж на крыльце не наср*ли?", "Мурал нарисовали ... а то, что их там не должно быть вообще, хоть бы не позорились", "Примитив какой-то … Уровень 5-ти летнего Ванечки Баканова....Могли бы хотя бы шпиона поймать для прикола", - написала интернет-публика.

Напомним, в марте возле посольства России в Украине усилили меры безопасности из-за марша добровольцев, участники которого пришли к зданию дипломатического представительства.

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