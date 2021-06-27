Детей отправили к родственникам: молодые супруги погибли при пожаре дома  в Черниговской области

При пожаре дома в селе Рудовка сгорели муж и жена / cn.dsns.gov.ua

Трагедия произошла в Черниговской области - под Прилуками в пожаре погибли молодые супруги — им было 27 и 24 года. Накануне гибели отец и мать отправили детей погостить у родственников.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, 26 июня в 22:33 в Службу спасения "101" в городе Прилуки поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Рудовка Сухополвянской территориальной общины, которое находится в 40 км от райцентра.

"По вызову на место происшествия было направлено отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части г. Прилуки в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники. На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упал внутрь здания. Пожарные в 23:20 пожар локализировали, а в 01:05 окончательно ликвидировали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разбора конструкций здания в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев: 1994 и 1997 годов рождения.

Также стало известно, что у супругов есть дети – но они не пострадали, так как накануне молодые супруги отправили их погостить у родственников. Дети остались круглыми сиротами.

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При пожаре дома в селе под Прилуками сгорели муж и жена / cn.dsns.gov.ua

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