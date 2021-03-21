Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией Украины"

Информационная работа оккупационных администраций России в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась.
Война на Донбассе перешла в фазу информационной - в последнее время оккупанты усилили работу с местными жителями. В частности, в школах учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии Украины".
"Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимость защищать Донбасс", - сообщила со ссылкой на источники Восточная правозащитная группа.
Отмечается, что в городах ОРДЛО продолжается мобилизация. Мужчины приходят в военкоматы, одновременно с этим многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы за повестками.
Также сообщается, что ночью в поселке Фащевка проходила колонна военной техники.
На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "народной милиции" НЗФ "ЛНР" и "ДНР".
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.