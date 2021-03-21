Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией" Украины / УНИАН

Война на Донбассе перешла в фазу информационной - в последнее время оккупанты усилили работу с местными жителями. В частности, в школах учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии Украины".

"Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимость защищать Донбасс", - сообщила со ссылкой на источники Восточная правозащитная группа.

Отмечается, что в городах ОРДЛО продолжается мобилизация. Мужчины приходят в военкоматы, одновременно с этим многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы за повестками.

Также сообщается, что ночью в поселке Фащевка проходила колонна военной техники.

На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "народной милиции" НЗФ "ЛНР" и "ДНР".

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: