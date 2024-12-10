'Действовали сознательно': РФ атаковала конвой МАГАТЭ FPV-дроном - Зеленский

Россияне нанесли удар FPV-дроном по конвою МАГАТЭ, который направлялся к захваченной россиянами ЗАЭС, один из автомобилей поврежден, отметил Зеленский.

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РФ атаковала конвой МАГАТЭ FPV-дроном - Зеленский / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Россияне обстреляли один из автомобилей МАГАТЭ в Запорожской области

Этот инцидент требует четкой реакции мира

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российским FPV-дроном конвоя миссии МАГАТЭ, который ехал к оккупированной РФ Запорожской АЭС. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

По его словам, на дороге в Запорожской области, где Россия незаконно удерживает захваченную атомную электростанцию, российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, организации, которая занимается вопросами ядерной безопасности в мире. Одно из транспортных средств в результате российского удара получило повреждения, однако, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

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"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", - отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этот инцидент требует решительной реакции со стороны МАГАТЭ и международных партнеров. Он подчеркнул, что молчание или бездействие могут побудить Россию к совершению дальнейших преступлений.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские оккупационные войска совершили обстрел Запорожской атомной электростанции, в результате чего она оказалась на грани полного отключения. По данным "Минэнерго", была повреждена одна из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ отметил, что ситуация на станции становится критической из-за регулярных перебоев с электроснабжением. Это создает серьезную опасность для ядерной безопасности.

Россия, которая временно контролирует Запорожскую АЭС и считает ее своей собственностью, заявляет о возможности завершения миссии МАГАТЭ на объекте. Как сообщил МИД РФ, наблюдатели находятся на станции только по их разрешению, и Россия может прекратить эту миссию в любой момент.

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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