'Действовали сознательно': РФ атаковала конвой МАГАТЭ FPV-дроном - Зеленский

О чем сказал Зеленский:
- Россияне обстреляли один из автомобилей МАГАТЭ в Запорожской области
- Этот инцидент требует четкой реакции мира
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российским FPV-дроном конвоя миссии МАГАТЭ, который ехал к оккупированной РФ Запорожской АЭС. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
По его словам, на дороге в Запорожской области, где Россия незаконно удерживает захваченную атомную электростанцию, российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, организации, которая занимается вопросами ядерной безопасности в мире. Одно из транспортных средств в результате российского удара получило повреждения, однако, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", - отметил глава государства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этот инцидент требует решительной реакции со стороны МАГАТЭ и международных партнеров. Он подчеркнул, что молчание или бездействие могут побудить Россию к совершению дальнейших преступлений.
Ситуация на ЗАЭС - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские оккупационные войска совершили обстрел Запорожской атомной электростанции, в результате чего она оказалась на грани полного отключения. По данным "Минэнерго", была повреждена одна из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ отметил, что ситуация на станции становится критической из-за регулярных перебоев с электроснабжением. Это создает серьезную опасность для ядерной безопасности.
Россия, которая временно контролирует Запорожскую АЭС и считает ее своей собственностью, заявляет о возможности завершения миссии МАГАТЭ на объекте. Как сообщил МИД РФ, наблюдатели находятся на станции только по их разрешению, и Россия может прекратить эту миссию в любой момент.
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Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.
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