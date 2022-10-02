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Диверсии, капитуляция и ядерный удар: Путин озвучил 3 следующих шага в войне - New York Times

2 октября 2022, 17:42

Российский диктатор не планирует соглашаться на завершение войны без "победы РФ".

Диверсии, капитуляция и ядерный удар: Путин озвучил 3 следующих шага в войне - New York Times
Путин назвал три следующих шага в войне в Украине / Коллаж УНИАН

Во время своей речи о "присоединении" украинских территорий в состав РФ российский диктатор Владимир Путин намекнул о трех своих следующих шагах в войне, которую он развязал против Украины. Планами Кремля могут стать диверсии на западных газопроводах, "капитуляция" Киева и использование ядерного вооружения в случае отказа. Об этом заявил научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов, сообщает New York Times.

Эксперт убежден, что именно благодаря этому плану Путин хочет попытаться выйти из патовой ситуации, в которой оказалась Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину. Новый уровень энергетического шантажа может стать первым пунктом плана Путина.

"Преобразование энергоносителей в оружие может выйти на новый уровень, на котором не только будет сокращаться поток топлива из России, но и активно срываться поставки из других стран", – говорит Баунов.

Диктатор хочет заставить Украину сесть за стол переговоров. Это абсурдное требование Кремля напомнило эксперту аналогичный ультиматум, прозвучавший накануне вторжения в Украину 24 февраля. Тогда Путин требовал немедленного вывода украинских военных с территорий, которые он признал "независимыми".

"Новые угрозы Путина прозвучали после унизительного отступления из Харьковской области. Это поражение заставило Россию начать мобилизацию и объявить об аннексии оккупированных территорий. И очень маловероятно, что Украина серьезно отнесется к российским призывам к переговорам в ближайшее время. Наоборот, Киев неоднократно говорил, что аннексия поставит крест на любых переговорах с путинской Россией. Для украинцев после того, что произошло на этой неделе, даже сесть на стол переговоров будет актом капитуляции", – отметил эксперт.

Однако Путин считает своим козырем ядерное оружие и постоянно напоминает о нем, обвиняя во всем США. Он намекает, что применит ядерку, если Запад не прекратит поставки оружия Украине.

"Существует четкое объяснение, почему ядерный удар или даже разговоры о нем – это большой соблазн для Путина и тех, кто разделяет его взгляды на положение России в мире. В их понимании равенство имеет очень прямое, даже арифметическое значение. Чтобы быть ровней США, Россия должна продемонстрировать, что она способна на все, на что и Америка, независимо от контекста американских действий", – отметил Баунов.

Эксперт убежден, что Путин не согласится на любой выход из ситуации, если он не будет предусматривать "победа РФ".

"Путин и многие российские комментаторы хотят убедить мир, что они серьезно настроены. Их утверждение простое: "Многие не верили, что мы вторгнемся в Украину или аннексируем еще большую территорию, но мы это сделали. Теперь вы не верите, что мы используем ядерное оружие. Но мы не блефуем". Этот сигнал Путина и настроения российских элит заметно мрачны и фаталистичны. Однако есть большая разница между российским вторжением в Украину и угрозами применить ядерное оружие. До вторжения Россия упорно отрицала свои намерения. Теперь она делает совершенно противоположное", - добавил эксперт.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Российский руководитель Владимир Путин за последнее время дважды угрожал Украине возможным применением ядерного оружия. Глава Кремля говорил об этом 21 сентября, когда объявил мобилизацию в России, и 30 сентября в ходе своего выступления на подписании аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет применить ядерное оружие. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - заявил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир ответит мгновенно. Россию в краткосрочной перспективе будет ожидать крах. Путина уже об этом предупредили.

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