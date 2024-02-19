Диверсия в Одессе: вражеские ДРГ взорвали авто с военными - УДА

В украинской добровольческой армии отметили, что причиной взрыва авто в Одесском районе стала деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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Командование УДА сообщило о деятельности вражеских ДРГ в Одесской области / Коллаж Главред, фото: украинская добровольческая армия, Главное управление национальной полиции в Одесской области

19 февраля возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились представители УДА Альберт и Наталья Кручинины. Об этом в Facebook сообщает украинская добровольческая армия.

В УДА отметили, что прямо сейчас врачи борются за их спасение. На месте происшествия работает полиция.

"Командование УДА расценивает указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских ДРГ. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, в украинской добровольческой армии призвали возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА.

"Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ. Молимся за умелые руки врачей, надеемся на профессионализм правоохранителей, приближаем возмездие для врагов", - резюмировали в УДА.

Что говорят в полиции

По данным Главного управления национальной полиции в Одесской области взрыв произошел в селе Гвардейское Одесского района.

"На месте работают пожарные, следственно-оперативные группы следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции.

В полиции открыли производство по статье о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в Никополе заместителя мэра города Виталия Журавлева расстреляли в его собственном автомобиле, что привело к его смерти.

В Сумах произошла стрельба в самом центре города. Мужчина открыл огонь из окна по автомобилю, в котором находились водитель и двое пассажиров.

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