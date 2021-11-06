"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именно

Приложение "Дия" / УНИАН

В ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 07:00, заказ услуг и документов в государственном мобильном приложении "Дия" будет недоступным. Об этом сообщили представители Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Чиновники говорят, что сервера "Дии" перевезут в новый дата-центр для расширения мощностей.

В министерстве также пояснили, что таким образом все услуги в приложении и на веб-портале "Дия" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно.

"В связи с этим переездом в ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дии" будет недоступен. Позаботьтесь заранее, чтобы COVID-сертификат всегда был с вами в электронном или бумажном виде", ‒ говорят чиновники.

В министерстве заверили, что с 07:00 воскресенья, 7 ноября, приложение и портал будут работать в обычном режиме.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.

Писали также, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.