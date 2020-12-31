Для Украины есть две хорошие новости насчет Крыма – Бабин

В Крыму нет воды - почему это хорошие новости для Украины / Reuters

Плохая ситуация с водой в Крыму сегодня играет на руку Украине, считает доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

В интервью сайту Обозреватель Бабин спрогнозировал, что дефицит воды в Крыму со временем станет хроническим явлением. Однако для Украины в этом есть сразу два положительных момента.

"Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс", – подчеркнул эксперт.

Вторым плюсом он назвал сокращение возможностей для милитаризации аннексированного Крыма. По его словам, без воды в Крыму будет сложно развивать военную инфраструктуру, в частности – ядерную.

"Недостаток воды останавливает все планы России", – резюмировал Бабин.

Проблемы с водой в Крыму