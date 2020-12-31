Для Украины есть две хорошие новости насчет Крыма – Бабин

Бабин спрогнозировал, что дефицит воды в Крыму со временем станет хроническим явлением.
Плохая ситуация с водой в Крыму сегодня играет на руку Украине, считает доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
В интервью сайту Обозреватель Бабин спрогнозировал, что дефицит воды в Крыму со временем станет хроническим явлением. Однако для Украины в этом есть сразу два положительных момента.
"Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс", – подчеркнул эксперт.
Вторым плюсом он назвал сокращение возможностей для милитаризации аннексированного Крыма. По его словам, без воды в Крыму будет сложно развивать военную инфраструктуру, в частности – ядерную.
"Недостаток воды останавливает все планы России", – резюмировал Бабин.
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.