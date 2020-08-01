"Его поездки иногда заканчиваются неожиданно": Кулеба оценил назначение Кравчука в ТКГ

Леонид Кравчук / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил назначение экс-президента Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

Как подчеркнул он в интервью Главкому, Кравчук обладает большим политическим опытом.

"Думаю, это только усилит работу украинской делегации в контактной группе. Вообще если вспомнить прошлое, поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза... Шучу", - сказал Кулеба.

При этом, по его словам, Кучма раздумывал об уходе с должности главы украинской делегации в Минске минимум с февраля 2020 года

"Когда я еще работал в должности вице-премьера, зашел в Офис президента в один кабинет, а там как раз находился Леонид Кучма. Это было примерно в конце февраля этого года. Он сказал, что, наверное, пора ему уходить... Я его спросил: "Как же так? Неужели вы нас оставите?" Он ответил, что размышляет о том, чтобы уйти. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию, за что мы ему очень благодарны", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе первый президент Украины заменил второго президента государства – Леонида Кучму.