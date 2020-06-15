"В тысячу раз больше прав и ресурсов": Кулеба назвал "подарки" для жителей ОРДЛО

Кулеба пообещал жителям Донбасса больше прав / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что жители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией Российской Федерации.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Укринформу".

"Я могу гарантировать на сто процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации", - подчеркнул Кулеба.

Он назвал другие альтернативы, которые существуют для Донбасса в Украине помимо "особого статуса". В частности, реформа децентрализации наделяет широкими полномочиями общины и реально возвращает власть на места. В рамках этой реформы Донецк и Луганск могут получить гораздо больше полномочий, чем они имели до 2014 года.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. По его словам, выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право.

"Ключевое здесь совершенно другое - что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику", - отметил министр.

В то же время глава МИД призвал очень вдумчиво относиться к оценкам людей, которые берут российский паспорт на оккупированной территории.

"Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как по России "до Победное конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности - а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список"", - объяснил он.

Читайте также"Бесит наших соседей": Кулеба озвучил "красную линию" по ДонбассуНапомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе образно находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Но его жизнеспособность поддерживает Украина с помощью Германии и Франции.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.