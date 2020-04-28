В МИД рассказали, когда откроют границу для выезда заробитчан

Украина получила обращения по заробитчанам от международных партнеров / actual.today

Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина уже получила соответствующие обращения от международных партнеров, однако правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - заявил он в ходе онлайн-брифинга.

Кулеба пояснил, что все усилия правительства Украины направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах: "Чтобы они могли быть дома в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные меры, поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности".

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Глава МИД добавил, что Украина будет готова пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с катастрофическим недостатком рабочей силы Польша намерена выслать рейсы в Украину за заробитчанами.