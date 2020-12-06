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"Допускали халатность": Зеленский прошелся по своим предшественникам из-за армии

6 декабря 2020, 12:35

Президент оценил результаты прекращения огня на Донбассе.

зеленский
Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня ВСУ / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня продолжается на Донбассе уже 133-й день, и за это время количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а количество боевых потерь среди военных - в 10 раз.

Об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины, трансляция которых велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Сегодня 133-й день, как объявлено прекращение огня на Донбассе, продолжается самое длительное с начала войны перемирие, количество обстрелов уменьшилось в пять раз, боевые потери среди военных уменьшились в десять раз, ранений меньше в десять раз", - заявил он.

По его словам, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный. "Сейчас есть недели, есть месяца без погибших и раненых, возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных - в нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, детей, жен, мужей, родных, боевых побратимов", - добавил Зеленский.

Президент выразил благодарность украинским военным. "Пока в социальных сетях идут диванные войны "выдающихся военных стратегий", вы находитесь не на виртуальной, а на реальные передовой. Пока кто-то раздает советы, сидя в комментариях, вы сидите в блиндажах и окопах, и благодаря вашей выдержке, и стойкости, и мудрости тишина на Востоке не просто объявлена, не только прописана в дипломатических документах, а, действительно, держится уже более четырех месяцев. Спасибо, что не поддаетесь на провокации, понимаете, почему это так важно", - подчеркнул он.

В то же время поздравляя с Днем ВСУ в Telegram, Зеленский заявил о том, что предыдущие руководители государства проявляли халатность по отношению к армии.

"Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил", — добавил Зеленский.

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ВСУ Владимир Зеленский День Вооруженных Сил новости Украины
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