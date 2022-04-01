"Дорога смерти": войска Путина под Харьковом расстреляли десятки машин с людьми

Война в Украине / Reuters

В Харьковской области российские военные массово расстреливают мирных жителей.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, на одной из трасс под обстрелы оккупантов попали около 20 гражданских машин.

По ее словам, трассой смерти оказалась дорога возле села Малая Рогань под Харьковом.

Об этом узнали только после того, как был освобожден этот населенный пункт украинскими защитниками. Денисова отметила, что на этой дороге среди обстрелянных машин нет ни одного военной - исключительно частные автомобили людей.

"Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось. Тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас", - отмечается в сообщении.

Известно, что российские захватчики установили контроль над этой трассой, где устроили настоящий террор, еще 27 февраля.

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