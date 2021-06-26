Дорогие гробы и одежда для покойников: в Киеве устроили выставку похоронной культуры

Гробы продают по 10 тысяч долларов / pixabay

В Киеве на улице Большой Житомирской 26 июня прошла выставка современной похоронной культуры.

Ее организатором выступил Союз работников похоронных организаций, кладбищ, моргов и крематориев Украины, передает телеканал Киев.

Участники выставки представили тренды в одежде, прическах и макияж для покойников, в отделке гробов. При этом одежду для мертвецов демонстрируют модели, которых возят в гробах.

По словам девушек-моделей, этот показ - возможность живьем побывать на своих похоронах.

Что касается гробов, то цены на выставочные экземпляры доходят до 10 тысяч долларов. В экспозиции представлены не только люксовые, но и оригинальные модели, например, с логотипами фирмы Louis Vuitton и героями анимэ. На выставке есть специальные фотозоны, в которых посетители охотно снимаются на фоне гробов и прочей скорбной атрибутики.

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Цель тематической выставки - развитие похоронной культуры в Украине и улучшение сервиса предоставления ритуальных услуг.

К слову, вход на выставку платный.

"Этот проект не о смерти, скорби и трауре. Это первый шаг к возрождению похоронных традиций и погребальной культуры в нашем обществе. Тайны, которые скрывает смерть, завораживают и приглашают вас в мир иной. В нем живут наши предки и когда-нибудь там будем и мы", - гласит рекламный текст.

Как ранее сообщал Главред, на похоронах погибшей в селе Бреусовка Полтавской области 16-летней Марии произошел скандал.

Возмущенные жители села, не поверившие заявлениям правоохранителям о ненасильственной смерти, хотели отправить гроб с телом покойной назад в кременчугский морг, где был сделан вывод о причине ее смерти,