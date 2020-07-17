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Драка из-за мовы: под Радой произошли стычки полицейских с активистами

Полиция не пропускала людей, которые шли на митинг с атрибутикой.

17 июля 2020, 11:07
Под Радой произошли столкновения / PavlovskyNEWS

В пятницу утром, 17 июля, возле Верховной Рады произошла стычка полицейских с участниками митинга в поддержку украинского языка.

За сегодняшнее утро полицейские уже второй раз пытаются препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга, передает УНИАН.

Первый конфликт произошел около высотного дома на улице Грушевского, второй - на тротуаре по улице Грушевского в 50 метрах от площади Конституции. Люди шли на митинг с атрибутикой, их встретила полиция и не пускала на площадь Конституции. Возникла толчея, пока ситуация нормализовалась.

В то же время на митинг в поддержку украинского языка от фракции Европейская солидарность пришел только нардеп Владимир Вятрович.

Несмотря на то, что сегодня в повестку дня ВР включен законопроект народного депутата Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях" (№ 2362) на площадь Конституции не пришли представители фракции "Европейская солидарность", которые вчера выступали против его принятия.

Кроме того, активисты "подожгли" импровизированный костер, как символ сжигания украинского языка.

Активисты второй день протестуют против "закона Бужанского" о языке.

/ УНИАН

Как известно, нардеп от Слуги народа Никита Потураев подал в Верховную Раду проект постановления, в котором предложил отклонить законопроект о языках обучения (законопроект Максима Бужанского) в заведениях образования.

Ранее нардеп Бужанский внес в Раду законопроект, согласно которому закон об обеспечении функционирования украинского языка признавался утратившим силу.

Верховная Рада столкновения языковой закон новости Украины
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