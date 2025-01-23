'Дважды обстрелял танчик': 'четкий паца' из Ровно отреагировал на свою 'гибель'

Герой популярного мема "четкий паца" Иван Мартынов рассказал о том, как узнал о своей "гибели" и объяснил, как отреагировала его семья.

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Герой легендарного мема про "чоткого пацу" прокомментировал свою "смерть" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

2 года назад СМИ опубликовали новость о гибели героя популярного мема "чоткий паца"

Сам Иван Мартынов отреагировал на информацию о "своей гибели" и рассказал о реакции родных

Герой популярного украинского мема "четкий паца" Иван Мартынов, который участвовал в Революции Достоинства, АТО и сейчас служит в 68-й отдельной егерской бригаде, прокомментировал слухи о своей гибели. Соответствующее заявление он сделал во время интервью проекту "Дивись".

Два года назад в Сети распространили фейковую новость о смерти автора мема "четкий паца" из Ровно, фактически "похоронив" его.

видео дня

"Мы были шокированы. В канун как раз танчик дважды обстрелял нашу позицию, меня еще и поставили главным группы. Короче, это был [ужас] (неценз.)!", - сказал он.

Иван Мартынов также отметил, что бойцам повезло, что в момент вражеского обстрела они находились "в норах".

По его словам, в результате танкового удара россиян только посекло оружие и личные вещи военных.

Впоследствии, когда Иван вернулся с посадки, его товарищи пошутили, что в соцсетях уже разошлась новость о его гибели.

На это Мартынов удивленно заметил, что они сами видели его и прикрывали, когда он заходил в посадку.

"А потом мы выходим из посадки и чуваки говорят: "Тю, а мы в соцсетях уже прочитали, что тебя "задвохсотили". Говорю: "Здрасте! Ничего, что ты меня встречал? Вы прикрывали мою группу, когда мы заходили в посадку". А он говорит: "Действительно, но ты почитай". Писали, что погиб "чоткий паца", но там Эдуард был, а я же Ванек", - прокомментировал Мартынов.

Военный отметил, что информация о его гибели даже вызвала определенные приятные эмоции. Однако, семья Ивана Мартынова когда узнала из СМИ о факте его гибели на войне не на шутку испугалась.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска стремятся выйти на административную границу Днепропетровской области, но не имеют достаточно сил для продвижения вглубь региона. Существует вероятность, что враг попытается обойти Покровск с севера через Межевскую громаду, с заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Тем временем российские оккупанты совершили очередное преступление, расстреляв шестерых украинских военнопленных. Один из россиян снимал этот ужасный процесс на телефон. О трагедии сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

Главной проблемой фронта остается нехватка боеспособного личного состава. Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев подчеркнул, что необходимо провести аудит для выяснения, сколько бойцов реально удерживают каждый километр линии фронта.

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Что известно о "четком паце" Иван Мартынов - герой популярного украинского мема "четкий паца", который стал символом юмора и жизнерадостности для многих украинцев. Мартынов получил славу в 2010-х годах, когда его фотография с незабываемым выражением лица и характерной надписью разлетелась по сети, став основой для многочисленных шуток и мемов. Однако за образом "чоткого пацана" стоит более глубокая история. Иван - уроженец Ривненщины, который посвятил свою жизнь защите Украины. Он был активным участником Революции достоинства, участвовал в антитеррористической операции (АТО), а после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжил свою службу. На сегодня Иван Мартынов является военнослужащим 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных Сил Украины.

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