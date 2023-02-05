Две основные дороги в Бахмут находятся под угрозой прямого обстрела оккупантами - разведка

Украинским войскам по-прежнему доступны альтернативные маршруты снабжения по пересеченной местности, но Бахмут становится все более изолированным.

Бахмут становится все более изолированным / Фото Twitter

Бахмут в Донецкой области, вокруг которого идут ожесточенные бои, становится все более изолированным. Две главные дороги, ведущие к городу - М03 и Н32 - вероятно, находятся под угрозой прямого огня после продвижения России. До сих пор они активно использовались украинскими защитниками.

Как говорится в свежей сводке британской военной разведки о ситуации в Украине, опубликованной в Twitter Минобороны Британии, украинским войскам по-прежнему доступны многочисленные альтернативные маршруты снабжения по пересеченной местности.

Отмечается, что в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить Бахмут, а военизированные формирования ЧВК "Вагнер" с большой вероятностью захватили трассу, связывающую город с Северском.

"Трассы M03 и H32 - два основных пути доступа в город для украинских защитников - сейчас вероятно под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений российских сил. Ранее на этой неделе боевики Вагнера, с высокой вероятностью, захватили еще одну дорогу, соединяющую Бахмут с Северском. Хотя остаются доступными еще много альтернативных путей снабжения по пересеченной местности, Бахмут оказывается во все большей изоляции", - информирует разведка.

Свежая сводка британской разведки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Бои за Бахмут

Российские оккупанты пытаются продвинуться вперед и захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросили на это направление все силы, чтобы прорвать линию обороны. Об этом заявила 4 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

За два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах, рассказал полковник Сергей Череватый. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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