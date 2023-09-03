Двухлетний мальчик больше не увидит папу: в боях под Клещиевкой погиб молодой воин

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 35-летний защитник Александр Таран. Свой последний бой воин принял под Клещевкой. Трагическую весть сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев в Facebook.
"Главный сержант 1 механизированного взвода погиб 8 августа в тяжелых боях при защите Родины вблизи населенного пункта Клещиевка, Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
По словам городского головы, Александр родился в Первомайском и окончил там школу. Он получил высшее образование на экономическом факультете университета имени Сковороды. После окончания университета работал в компании "Экипаж".
В 2015 году Александр присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и был участником АТО. Уже во время полномасштабной войны, защищая Родину от российских захватчиков, защитник получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
У Александра осталась жена Евгения и сын, которому всего 2 года.
"Александр Таран был искренним, честным и добрым человеком, отличным отцом для своего сына и любящим мужем. Искренние соболезнования родным и близким Александра. Покойся с миром, герой!", - написал Бакшеев.
Напомним, недавно в Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.
Также сообщалось, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.
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