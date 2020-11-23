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Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе

23 ноября 2020, 14:35

Бывший глава ОП Зеленского высказал претензии, что Россия передала такое мощное оружие сепаратистам.

Андрей Богдан
Андрей Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе / скриншот из видео

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан встретился в Стамбуле с Ксенией Собчак и дал ей большое интервью. В частности, в ходе беседы зашла речь о гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом. Богдан озвучил официальную украинскую версию и версию Международной следственной группы, занимавшейся расследованием трагедии.

"Какая может быть версия. Ну, завезли с территории России "Бук". Пульнули чем-то, что летело, и всё", - сказал Богдан в интервью, видео которого размещено в Youtube.

В тоже время Богдан отметил, что, по его мнению, "приказа специально сбивать гражданский самолет не было".

При этом Богдан подчеркнул, что президент России Владимир Путин был ошарашен этой новостью, употребив нецензурную лексику.

"Я думаю, что он ох**л. Человек должен быть падшим маньяком, чтобы радоваться такой трагедии", - сказал Богдан.

Также бывший глава ОП Зеленского высказал претензии, что Россия передала такое мощное оружие сепаратистам.

"Россия виновата. Зачем им давать такое мощное оружие. Дайте им атомную бомбу, они напьются и по вам же лупанут. Там же летели ещё российские рейсы", - высказал мнение Богдан.

После этого Собчак поинтересовалась, почему Украина не закрыла небо и разрешила полеты гражданской авиации через неконтролируемые Киевом регионы Донбасса, если разведка, якобы, имела сведения о переброске "Бука".

"Не знаю. Этому есть какое-то объяснение, но я не знаю, как объяснить. Наверное, надо было на всякий случай закрыть", - ответил на это Богдан.

Интервью Андрея Богдана Ксении Собчак – о чем сообщалось ранее:

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