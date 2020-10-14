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Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию

14 октября 2020, 18:19

Олег Мусий напророчил тотальный карантин в 2021 году.

Карантина
В Украине продлили карантин / УНИАН

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий заявил о том, что 2021 год станет годом карантина.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, существует вероятность, что человечество может столкнуться с новой инфекцией.

"Нужно нам всем привыкать к тому, что маска, например, будет аксессуаром, как галстук у ведущего или застежка красивая у женщины на платье. Мы должны изменить стиль жизни. И это, наверное, будет главным трендом на ближайшие полгода-год, что все люди, и Украина в том числе, будут менять правила поведения", - сказал Мусий.

Он также напомнил, что отдельные элементы карантина уже прочно входят в нашу жизнь.

"Например, уже стала для населения понятна социальная дистанция, а раньше друг у друга на головах сидели. Это элементарные противоэпидемические правила, которые обезопасят нас от заражения разными инфекционными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем", - добавил Мусий.

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  • Ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца года.
  • Также правительство внесло изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны.
  • Вдвое повышен целевой показатель охвата тестирования до 48 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.
  • Внесены изменения относительно количества коек, которые учтены при установлении того или иного уровня на территории всей области - или оранжевого или красного.
  • Четко установлен порядок перехода в красный уровень эпидемической опасности - если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.
  • Документом предусмотрено ужесточение противоэпидемических мер на различных уровнях.
  • Введены ограничения на работу ресторанов и других заведений внутри не позднее 22:00.
  • В зеленой зоне предлагается запретить массовые мероприятия с участием более 50 человек, в желтой зоне - более 30 человек, в оранжевой - более 20 человек.
  • В регионах с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований по отдельному согласованию с Минздравом.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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