Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию

В Украине продлили карантин / УНИАН

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий заявил о том, что 2021 год станет годом карантина.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, существует вероятность, что человечество может столкнуться с новой инфекцией.

"Нужно нам всем привыкать к тому, что маска, например, будет аксессуаром, как галстук у ведущего или застежка красивая у женщины на платье. Мы должны изменить стиль жизни. И это, наверное, будет главным трендом на ближайшие полгода-год, что все люди, и Украина в том числе, будут менять правила поведения", - сказал Мусий.

Он также напомнил, что отдельные элементы карантина уже прочно входят в нашу жизнь.

"Например, уже стала для населения понятна социальная дистанция, а раньше друг у друга на головах сидели. Это элементарные противоэпидемические правила, которые обезопасят нас от заражения разными инфекционными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем", - добавил Мусий.

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Ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца года.

Также правительство внесло изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны.

Вдвое повышен целевой показатель охвата тестирования до 48 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Внесены изменения относительно количества коек, которые учтены при установлении того или иного уровня на территории всей области - или оранжевого или красного.

Четко установлен порядок перехода в красный уровень эпидемической опасности - если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.

Документом предусмотрено ужесточение противоэпидемических мер на различных уровнях.

Введены ограничения на работу ресторанов и других заведений внутри не позднее 22:00.

В зеленой зоне предлагается запретить массовые мероприятия с участием более 50 человек, в желтой зоне - более 30 человек, в оранжевой - более 20 человек.

В регионах с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований по отдельному согласованию с Минздравом.