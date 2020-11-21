Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака

Чиновник подчеркнул, что не получает зарплату в Офисе президента.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов удивил общественность новость о том, что уже некоторое время является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал он в Facebook.
Милованов заявил, что это ответ на появившуюся в СМИ информацию о его возможном назначении на эту должность.
По словам министра, его знания могут пригодиться в непростое для страны время.
"Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", — акцентировал он.
Милованов подчеркнул, что продолжает работать в Киевской школе экономики, где планирует осуществить масштабные изменения в системе образования.
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Ранее Милованов прокомментировал возникшие в последние время слухи о своем назначении на высокую должность в Офисе президента страны.
Также сообщалось, что команду Зеленского хотят пополнить бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.