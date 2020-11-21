УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака

21 ноября 2020, 20:56

Чиновник подчеркнул, что не получает зарплату в Офисе президента.

Тимофей Милованов
Милованов сообщил, что является советником Ермака / РБК Украина

Бывший министр экономики Тимофей Милованов удивил общественность новость о том, что уже некоторое время является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал он в Facebook.

Милованов заявил, что это ответ на появившуюся в СМИ информацию о его возможном назначении на эту должность.

По словам министра, его знания могут пригодиться в непростое для страны время.

"Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", — акцентировал он.

Милованов подчеркнул, что продолжает работать в Киевской школе экономики, где планирует осуществить масштабные изменения в системе образования.

Читайте такжеЛучше 7500 тысяч смертей: Милованов выступил против ужесточения карантина

  • Ранее Милованов прокомментировал возникшие в последние время слухи о своем назначении на высокую должность в Офисе президента страны.

  • Также сообщалось, что команду Зеленского хотят пополнить бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

новости Украины Тимофей Милованов Офис президента Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретятНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят В Украине планируют ввести полный локдаун: названы датыВ Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник "Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину "У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину
Следующий материал

Последние новости

20:57
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт
20:56
Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака
20:49
Жесткий карантин в Украине: экономист назвал самый подходящий период Видео
20:35
В садике Запорожья издевались над детьми и заставляли носить "антиковидные амулеты"
20:21
В России умерли семь человек после употребления антисептика для рук
Реклама
20:19
Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера" Видео
20:10
Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат Видео
20:07
Кабул подвергся кровавому ракетному обстрелу, есть жертвы
19:55
В Беларуси народ победит только при одном условии – экс-советник Путина Видео
19:50
Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях Видео
19:27
У Путина ввели жесткие санкции против 25 граждан Великобритании
19:17
"Аллах акбар!": в Харькове мужчина с криками атаковал здание ОГА Видео
19:05
Украину ждет жесткий карантин после Нового года: эксперт сделал заявление Видео
19:00
Стал известен самый обидчивый знак Зодиака Видео
18:55
В ТКГ озвучили главную идею плана Б по Донбассу
18:46
Партия ЕС наказала депутатов за вояж в подъезд дома на Gelandewagen Видео
18:38
Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
18:20
Степанов ошарашил условием полного коллапса медсистемы Видео
18:09
В Киеве огонь полностью уничтожил маршрутку
18:01
Путин пообещал предоставить вакцину от Covid-19 всем нуждающимся Видео
Реклама
17:52
Стали известны детали переговоров Лаврова и Алиева по Нагорному Карабаху Видео
17:27
Активисты везут шины и асфальт к Зеленскому в Феофанию Фото
17:21
Подробности ЧП в коронавирусном госпитале под Львовом: почему пропал кислород
17:09
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
16:43
Крах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США Видео
16:30
Астролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака Видео
16:06
В оппозиции Армении оценили вероятность разрыва соглашений по Карабаху Видео
15:52
Врач сказал, когда нельзя водить машину
15:44
Готовится "план Б": Шмыгаль раскрыл сценарий жесткого карантина Видео
15:11
В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе Видео
14:38
Войска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по Карабаху Видео
14:16
В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан Видео
14:11
Авария на шахте в Донецке: найдены погибшими горняки
13:45
"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Видео
12:55
Захват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкции
12:24
Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений Видео
12:00
Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу Видео
11:48
"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину Видео
10:57
В полиции рассказали о наказании за отсутствие масок: что грозит нарушителям Видео
10:47
Стали известны детали переговоров Шойгу и Пашиняна по Нагорному Карабаху Видео
Реклама
10:27
Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки Видео
10:26
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
10:16
Что стоит за сливом о замене посла в США мнение
10:12
Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление Видео
09:55
Трампа лишат главного рупора: в Twitter сделали заявление Видео
09:32
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
09:28
Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом Видео
08:56
"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина Видео
08:40
Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию мнение
08:28
"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять