Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака

Милованов сообщил, что является советником Ермака / РБК Украина

Бывший министр экономики Тимофей Милованов удивил общественность новость о том, что уже некоторое время является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал он в Facebook.

Милованов заявил, что это ответ на появившуюся в СМИ информацию о его возможном назначении на эту должность.

По словам министра, его знания могут пригодиться в непростое для страны время.

"Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", — акцентировал он.

Милованов подчеркнул, что продолжает работать в Киевской школе экономики, где планирует осуществить масштабные изменения в системе образования.

Читайте такжеЛучше 7500 тысяч смертей: Милованов выступил против ужесточения карантина