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"Эрзац цинизма": эколог разгромил экскурсии в Чернобыль

Для человека в любой степени опасно радиационное загрязнение, отметил эксперт.

30 июня 2020, 11:52
Эколог сообщил, что на экскурсиях в Чернобыль зарабатывают продажные власти – Экскурсия в Чернобыль вредно
На экскурсиях в Чернобыль зарабатывают продажные власти, сообщил эколог / УНИАН

Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко считает, что экскурсии в Чернобыль после аварии на атомной электростанции являются эрзацем цинизма украинского бизнеса и власти.

Радиационное загрязнение в любой степени опасно для живого организма, в частности, для человека, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его мнению, продажные власти зарабатывают на экскурсиях в Чернобыль.

"Экскурсии в Чернобыль – это эрзац цинизма нашего украинского бизнеса и продажных властей, которые на этом зарабатывают. Если есть люди, которые считают, что экскурсии в Чернобыль безопасны, то почему тогда не закрывают Чернобыльскую зону и не строят там города и села?" – поставил вопрос эксперт.

Напомним, после аварии на Чернобыльской АЭС (произошла в 1986 году) в зону отчуждения начали возить туристов.

Из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19, которая была объявлена в марте, туристы до 1 июня не могли попасть в зону отчуждения. Для борьбы с распространением вируса теперь в Чернобыльскую зону можно попасть, в частности, после измерения температуры.

экскурсии в Чернобыль Владимир Борейко
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