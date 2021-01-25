Эксперт объяснил, почему у Зеленского сделают номинальное снижение тарифов

По мнению эксперта, цена на газ для населения стала самой высокой за всю историю Украины.
Анонсированное чиновниками Офиса президента Украины Владимира Зеленского снижение тарифов получится чисто декларативным. Об этом рассказал во время чата на Главреде эксперт и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
"ОПУ торжественно сообщил, что по инициативе президента тарифы на газ для населения понизят. Вот только почему-то не уточнил, что "снизят" с 6,2 до 6,9 гривны за кубометр. Снижение тарифов "по-зеленски" это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена – на 1,5 гривны ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учетом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 гривны (а не 1,79 гривны, как врет власть! 1,79 гривны + НДС. То есть конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 гривны (6,99+2,15)", ‒ сказал он.
По его мнению, после всех повышений и номинальных понижений стоимость газа для населения оказалось самой высокой за всю историю независимой Украины.
"В 2018-2019 была 8,5 гривны, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 – это на 1,5 грн НИЖЕ, чем было в пик до Зеленского – 8,5 грн. Сегодня, после "снижения", стоимость газа для населения – самая высокая в истории страны", ‒ подытожил Скубченко.
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Тарифы на газ новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.