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Эксперт объяснил, почему у Зеленского сделают номинальное снижение тарифов

25 января 2021, 19:53
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По мнению эксперта, цена на газ для населения стала самой высокой за всю историю Украины.

Тарифы
Эксперт объяснил, почему у Зеленского сделают номинальное снижение тарифов / УНИАН

Анонсированное чиновниками Офиса президента Украины Владимира Зеленского снижение тарифов получится чисто декларативным. Об этом рассказал во время чата на Главреде эксперт и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"ОПУ торжественно сообщил, что по инициативе президента тарифы на газ для населения понизят. Вот только почему-то не уточнил, что "снизят" с 6,2 до 6,9 гривны за кубометр. Снижение тарифов "по-зеленски" это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена – на 1,5 гривны ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учетом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 гривны (а не 1,79 гривны, как врет власть! 1,79 гривны + НДС. То есть конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 гривны (6,99+2,15)", ‒ сказал он.

По его мнению, после всех повышений и номинальных понижений стоимость газа для населения оказалось самой высокой за всю историю независимой Украины.

"В 2018-2019 была 8,5 гривны, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 – это на 1,5 грн НИЖЕ, чем было в пик до Зеленского – 8,5 грн. Сегодня, после "снижения", стоимость газа для населения – самая высокая в истории страны", ‒ подытожил Скубченко.

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