Эксперт оценил шансы Зеленского пройти во второй тур на выборах президента

Владимир Зеленский может не пройти во второй тур выборов президента / УНИАН

Уровень критики власти на выборах растет, и есть вероятность, что нынешний президент Владимир Зеленский может не попасть во второй тур. Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, избиратели пятого президента Петра Порошенко не уйдут к Зеленскому.

"То есть, все эти уголовные дела против Медведчука (которые, скорей всего, ничем не закончатся), ничего ему не дадут. Потому они с таким маниакальным упорством хотят его снять с выборов. Но тут у них есть большой риск, что электорат Порошенко уйдет к Кличко (схожие электораты и риторика), которого сейчас тоже пытаются кошмарить малоубедительными уголовными делами, которые пока не имеют никаких продолжений", – написал Загородний в Facebook.

По мнению эксперта, свой базовый регион – Центр и Север Украины – Зеленский подорвет так называемой "земельной реформой".

"Условный Юго-Восток, понятно, отходит в основном к ОПЗЖ и их кандидату Бойко. А это мы еще не знаем, выскочит ли "рояль в кустах" господин Разумков на его поле. И кому разойдутся голоса Смешко, Гройсмана (если пойдет). Так, что пара второго тура может быть еще и другая. Например, Тимошенко-Порошенко. Либо Бойко-Тимошенко. Либо Кличко-Бойко. В общем, будет интересно, но тенденции, как говорится, на лицо", - считает Загородний.

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Как сообщал Главред, социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Согласно его результатам, действующий президент Владимир Зеленский победил бы в начале июля 2021 года во втором туре любого из всех возможных оппонентов.

В паре Владимир Зеленский – Юрий Бойко – 66% против 34%. В паре Владимир Зеленский – Петр Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко – 61% против 39%.