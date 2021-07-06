И Порошенко, и Тимошенко: социологи выяснили, что Зеленский во втором туре обошел бы всех соперников

Владимир Зеленский / Getty

Действующий президент Владимир Зеленский победил бы в начале июля 2021 года во втором туре любого из всех возможных оппонентов. Об этом говорят результаты опроса, который был проведен с 30 июня по 3 июля социологической группой "Рейтинг".

В паре Владимир Зеленский – Юрий Бойко – 66% против 34%. В паре Владимир Зеленский – Петр Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко – 61% против 39%.

Напомним, 9 апреля 2021 года были обнародованы данные опроса Социологической группы Рейтинг. Если бы выборы президента Украины состоялись в начале апреля 2021 года, то Зеленского поддержали бы 24,9% украинцев. В конце марта его уровень поддержки составлял 24,7%.

16 марта были опубликованы данные опроса Центра Разумкова. Согласно этим данным, за Зеленского отдали бы свои голоса 19% всех опрошенных или 27% из тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет голосовать.

Журналист Николай Фельдман считает, что Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга. Свое электоральное ядро президент уже размыл, а поступающие советы от окружения, скорее, навредят рейтингу, чем помогут.