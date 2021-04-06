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Эксперт предупредил о засухе и предрек водную катастрофу в Крыму

6 апреля 2021, 03:50
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В большинстве водохранилищ Крыма ситуация значительно ухудшилась, подчеркнул Сергей Гапон.

Крыму грозит коллапс с водой
В Крыму назревает водная катастрофа / УНИАН

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил о том, что в захваченном Россией Крыму часть водохранилищ может полностью пересохнуть уже этим летом.

В комментарии Крым.Реалии он пояснил, что за последние несколько недель в большинстве водохранилищ Крыма, несмотря на значительные притоки воды, за март месяц ситуация несравнимо хуже: уровень воды в 2021 году намного ниже, а в некоторых водохранилищах площадь зеркала в два и более раз меньше, чем в 2020 году.

"Особенно это характерно для Симферопольского и даже для Чернореченского, несмотря на полноводность реки Черной. На мой взгляд, в такой ситуации большинство водохранилищ летом могут практически полностью пересохнуть, а только некоторые из них, как, например, Белогорское, не будут испытывать значительных проблем с недостатком воды", - говорит эксперт.

При этом Гапон не исключает, что в случае более сильной засухи оккупационные власти Крыма будут активно перебрасывать воду из одних водохранилищ в другие.

Он предупредил, что в некоторых городах, особенно в Симферополе, будут сильно ощущать нехватку воды, так как Симферопольское водохранилище можно назвать наиболее пострадавшим от засухи.

"Воды в нем очень мало, ее катастрофически меньше, чем было год назад, а ситуация уже тогда была угрожающей. Скорее всего, такие города, как Симферополь, летом со стопроцентной вероятностью будут переходить на альтернативные источники водоснабжения. Для многих курортных городов ситуация также будет угрожающей, так как небольшие водохранилища местного стока, которые сейчас их питают, к лету могут практически полностью иссякнуть. Ранее в таких ситуациях помогал Северо-Крымский канал, из которого можно было перебрасывать воду, и многие водохранилища таким образом наполнялись. Сейчас такой возможности нет", - добавил Гапон.

Ситуация с водой в Крыму:

  • Ранее так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву.
  • В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.
  • Кроме того, самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
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