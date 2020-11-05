Эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину

Американские выборы серьезно не повлияют на Украину, спрогнозировал эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что выборы в США 2020 кардинально не повлияют на Украину.

Для украинцев не важно, кто одержит победу на выборах, поскольку в любом случае необходимо будет придумать, какие цели выстраивать перед собой в отношении Штатов, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

Собеседник добавил, что ему кажется ошибочным восприятие американского государства, как некоего внешнего покровителя, поскольку такие отношения никогда не выйдут в равноправное партнерство, о котором часто говорит украинская сторона.

"…нам нужно переводить отношения с США в деловое русло. Говорить о конкретных проектах, об инвестициях, об экономике, о деньгах, об интересах, если на то пошло. Американцы это лучше понимают", – отметил Куса.

По его мнению, нужно объяснять американцам, почему для них ценная Украина.

Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину"…Так что, подводя итог, у нас очень серьезная проблема во внешней политике. А из этого вытекает, что выборы в США серьезно и кардинально на нас не повлияют…", – сказал эксперт.

Напомним, в Штатах за пост президента борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.