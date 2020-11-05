Эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину

Для граждан нашей страны неважно, кто победит на выборах в Штатах, сказал эксперт.
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что выборы в США 2020 кардинально не повлияют на Украину.
Для украинцев не важно, кто одержит победу на выборах, поскольку в любом случае необходимо будет придумать, какие цели выстраивать перед собой в отношении Штатов, рассказал эксперт в интервью УНИАН.
Собеседник добавил, что ему кажется ошибочным восприятие американского государства, как некоего внешнего покровителя, поскольку такие отношения никогда не выйдут в равноправное партнерство, о котором часто говорит украинская сторона.
"…нам нужно переводить отношения с США в деловое русло. Говорить о конкретных проектах, об инвестициях, об экономике, о деньгах, об интересах, если на то пошло. Американцы это лучше понимают", – отметил Куса.
По его мнению, нужно объяснять американцам, почему для них ценная Украина.
Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину"…Так что, подводя итог, у нас очень серьезная проблема во внешней политике. А из этого вытекает, что выборы в США серьезно и кардинально на нас не повлияют…", – сказал эксперт.
Напомним, в Штатах за пост президента борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
- 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
- Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
- Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
- Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
- По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
- После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
- Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.