Эпидемия гриппа в Украине: в Минздраве призвали к массовой вакцинации

Степанов призывает украинцев делать прививки от гриппа / УНИАН

В Украине ожидается начало сезонной эпидемии гриппа, к которой в этом году добавится коронавирусная инфекция COVID-19. На территорию страны будет ввезено в два раза больше вакцин от гриппа, а некоторые украинцы получат шанс сделать прививку бесплатно.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, государство в два раза увеличит импорт вакцины от гриппа в эпидемиологический сезон 2020-2021 года. Соответствующие договоренности уже заключены. В связи с этим Минздрав призывает всех украинцев сделать прививки во избежание заболевания.Читайте такжеКак распознать коронавирус: в Минздраве назвали три главных симптома

"Важно понимать, что к эпидемии коронавирусной болезни добавится сезонная эпидемия гриппа. Поэтому, в Минздраве продолжается работа по существенному увеличению количества вакцин на рынке и завоз их в страну, ведь вакцинация от гриппа — лучшая профилактика. Поэтому призываю всех граждан не тянуть с этим и позаботиться о защите своей семьи", - добавил Степанов, акцентировав внимание на том, что для тех украинцев, которые входит в группу риска, прохождение вакцинации станет бесплатным.

Ранее врач-инфекционист Андрей Александрин заявил, что скоро в Украине более чем в два раза может увеличиться количество ежедневных заражений коронавирусом в день. Прогноз доктора базируется на том, что в стране стартовал новый учебный год.