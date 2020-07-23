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"Если им будут плевать в лицо": у Авакова просят Раду запретить оскорблять полицейских

Сейчас штраф за оскорбление полиции составляет 136-255 гривен.

23 июля 2020, 17:02
Геращенко
Геращенко считает, что в Украине нужно увеличить штрафы за оскорбление полицейских / УНИАН

В МВД разработали проект закона, в случае принятия которого предусматривается увеличение штрафов за оскорбление сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве считают, что размер штрафа должен составлять 1700-3400 гривен.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью УНН.

По словам чиновника, действующая система штрафов в области ответственности за оскорбление сотрудников правоохранительных органов не выдерживает критики. Поэтому в министерстве предлагают увеличить денежное взыскание за неподобающие действия, направленные против полицейских.

Геращенко выразил надежду, что парламентарии поддержат соответствующую законодательную инициативу.Читайте такжеВ Одессе полиция за прибыль прикрывала работу проституток

"Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости", - подчеркнул замглавы МВД.

Тем временем Рада в первом чтении приняла законопроект №2695, который существенно расширяет права полицейских на дорогах. В случае принятия документа в целом, копы смогут останавливать автомобилистов в профилактических целях и без причины.

новости Украины Верховная Рада МВД Антон Геращенко
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