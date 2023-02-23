"Если они разоружают русских – все": Жданов рассказал, когда ВСУ демилитаризируют Приднестровье

Военный эксперт Олег Жданов не исключил, что Молдова может обратиться к Украине за помощью.

Олег Жданов, Приднестровье / УНИАН, скриншот YouTube

Украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Обозревателю отметил, что такой вариант событий возможен после просьбы Молдовы.

По словам эксперта, премьер-министр Молдовы пытается раскачать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить международную поддержку и одобрение для силового решения вопроса по демилитаризации этой территории.

видео дня

"Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы", – пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также он отметил, что в этом Молдове может помочь Украина.

"Я даже возьмусь предположить, что силовую поддержку в решении вопроса демилитаризации Приднестровья может оказать Украина. По просьбе Молдовы", - подытожил Жданов.

Зеленский предложил Молдове защиту

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева. Зеленский подчеркнул, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля. Таким образом глава государства прокомментировал информацию о возможных провокациях РФ против Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

К слову, ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он взорвался пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, мол, "объединиться" с Румынией.

Вам может быть интересно: