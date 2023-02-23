УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Если они разоружают русских – все": Жданов рассказал, когда ВСУ демилитаризируют Приднестровье

23 февраля 2023, 09:06
Военный эксперт Олег Жданов не исключил, что Молдова может обратиться к Украине за помощью.
Олег Жданов, Приднестровье
Олег Жданов, Приднестровье / УНИАН, скриншот YouTube

Украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Обозревателю отметил, что такой вариант событий возможен после просьбы Молдовы.

По словам эксперта, премьер-министр Молдовы пытается раскачать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить международную поддержку и одобрение для силового решения вопроса по демилитаризации этой территории.

видео дня

"Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы", – пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также он отметил, что в этом Молдове может помочь Украина.

"Я даже возьмусь предположить, что силовую поддержку в решении вопроса демилитаризации Приднестровья может оказать Украина. По просьбе Молдовы", - подытожил Жданов.

Зеленский предложил Молдове защиту

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева. Зеленский подчеркнул, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля. Таким образом глава государства прокомментировал информацию о возможных провокациях РФ против Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

К слову, ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он взорвался пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, мол, "объединиться" с Румынией.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Приднестровье Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:52

"Умом Россию не понять": бросок полудохлого мангуста на Донбассе обречен на провал - эксперт

09:32

"Китай будет последней надеждой РФ": эксперт оценил, сможет ли Кремль уговорить Пекин помочь в войнеВидео

09:06

"Если они разоружают русских – все": Жданов рассказал, когда ВСУ демилитаризируют Приднестровье

09:00

Риск применения ядерного оружия возрастает: Згурец – о приостановлении участия РФ в ядерном договореЭксклюзив

08:52

Тука спрогнозировал, как на оккупантов повлияет разрушение Крымского мостаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:45

Глава МИД Венгрии выдал "формулу завершения войны", но забыл об Украине

08:29

Взойдет быстрее, чем у подруги: как и где лучше всего выращивать рассаду

08:26

Китай будет последней надеждой Россиимнение

08:24

Бывший генпрокурор Луценко стал командиром взвода ударных дронов - приказ ЗалужногоВидео

Реклама
08:07

Ссора между Шойгу и Пригожиным выгодна Украине - БудановВидео

08:02

В Украине проведут масштабную проверку пенсионеров: кого коснется верификация

08:00

Гороскоп на сегодня 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

07:22

Армии РФ не хватает боевой мощи и ресурсов для продолжения новых наступлений в Украине – ISW

06:45

США могут обнародовать данные разведки о планах Китая поставлять оружие РФ – WSJ

06:20

Когда следующий Рамштайн и что будут обсуждатьмнение

05:44

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

05:00

Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

03:55

Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

03:20

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

03:12

Настя Каменских показала лицо в близи - без макияжа видно каждое несовершенство

Реклама
02:42

"Что в розовый туалет, что в храм Господний": отчаявшаяся Волочкова заявилась в церковьВидео

01:35

Дипломат пояснил, какова общая позиция Запада по поводу будущего РоссииВидео

00:20

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делатьВидео

22 февраля, среда
23:55

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

23:46

РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-ИгнатВидео

23:20

Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под УгледаромВидео

23:09

Адвокат Кивы Шевчук жалуется на Найема за то, что он мешает попасть в Высший совет правосудия

22:53

Британия может первой дать Украине истребители: в ОП сделали оптимистичное заявлениеВидео

22:40

Танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину - ДудаВидео

22:26

Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - ЕрмакВидео

22:07

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторженияВидео

21:48

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

21:45

Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег МудракВидео

21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

Реклама
19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять