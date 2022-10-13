"Это не клуб, где наслаждаются жизнью": Зеленский разнес Красный Крест

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Красный Крест должен получить доступ к колонии в Еленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.

По словам Зеленского, это входит в обязательства Красного Креста и Украина готова всячески содействовать миссии.

"Считаю, что Международный комитет Красного Креста - это не клуб с привилегиями, где получат зарплаты и наслаждаются жизнью. У Красного Креста есть обязательства - прежде всего морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что миссия Красного Креста должна добиться доступа к колонии в Еленовке Донецкой области, в которой погибли около 50 украинских военнопленных, ведь это ее работа.

"Украина готова способствовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста, но для этого нужно лидерство, нужно упорство, нужно понимание, кто и для чего создавал такой институт, как Красный Крест", - добавил Зеленский.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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