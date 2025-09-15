'Это не то, что остановит войну': экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

Украине не стоит преувеличивать значение определенных вещей.

Экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Основные тезисы Пендзина:

Удары Украины по энергетике РФ результативны и ухудшают общее состояние экономики России

Однако такие удары не влияют на войну и не способны остановить Россию

Удары Украины по российской нефтепереработке, энергетической инфраструктуре и портам результативны. Согласно подсчетам Reuters, Украина вывела из строя 17% нефтепереработки страны-агрессора РФ.

Однако такие удары не способны остановить войну России против Украины. Об этом сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

"Я тоже видел эту цифру, и это все хорошо, но это не то, что может остановить войну. Да, наши удары по нефтепереработке РФ действительно влияют, в частности уменьшают общий объем нефтепродуктов на внутреннем российском рынке, что перекрывается за счет Беларуси", - сказал он.

В то же время экономист отмечает, что это не влияет на войну.

"И хочу подчеркнуть: все это не влияет на войну. Это следует понимать, чтобы мы не преувеличивали значение определенных вещей. Это важно, это ухудшает общее состояние российской экономики, но это не является критическим для нее", - отметил Пендзин.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

