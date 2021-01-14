"Это позорно": в Слуге народа обратился к украинцам из-за цен на газ

Корниенко рассказал, как украинцам меньше платить за газ.
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко посоветовал украинцам, которые хотят меньше платить за газ, переходить на услуги Нафтогаза. Нардеп призвал жаловаться местным властям, в случае, если частные поставщики "позорно" мешают людям это сделать.
"Рынок - это не баба-Яга, которой надо пугать, это первое. Второе, когда рынок не работает или искривлен - есть несовершенная конкуренция. Создалась такая ситуация, когда 80% облгазов принадлежит крупному бизнесмену, который сейчас не в Украине. Это признаки определенной монополии. Монополиями занимается АМКУ, он завтра будет на встрече с депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Корниенко.
Депутат напомнил, что Нафтогаз сейчас обслуживает 5% рынка, а "80% рынка обслуживают те же облгазы, они принадлежат разным владельцам, четверть из них одному владельцу".
Читайте такжеЦены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский
"Нафтогаз постепенно людей переводит. Действительно, были огрехи в коммуникации. При этом, я хотел бы обратиться к людям - когда люди в регионах хотят перейти на Нафтогаз, на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики - это все позорно. Мы просим людей обращаться к депутатам местных советов, в первую очередь Слуги народа, мы будем помогать, открывать уголовные дела и тому подобное. Люди имеют право выбрать честного поставщика с самой низкой ценой", - заявил Корниенко, передает телеканал Украина 24.
Тарифы на газ для населения - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 января по мотивам протестов в стране в связи с повышением тарифов на коммуналку состоялось совещание в Офисе президента, по итогам которого Зеленский призвал Кабмин проработать вопрос снижения тарифов на газ для населения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 января заявил о решении властей зафиксировать цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за куб.м. Предполагается, что данная цена должна действовать до конца отопительного сезона.
- В Офисе президента заверили, что власти приняли решение установить цену на газ для населения ниже рыночной, вследствие чего стоимость топлива для украинцев станет дешевле на 30%.
- Позже СМИ сообщали, что депутаты от фракции Слуга народа выступают против повышения тарифов и готовы уже с 1 февраля начать сбор подписей за отставку правительства Шмыгаля в том случае, если не будет найден выход из ситуации.