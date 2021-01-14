"Это позорно": в Слуге народа обратился к украинцам из-за цен на газ

В Слуге народа объяснили, как платить за газ меньше / УНИАН

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко посоветовал украинцам, которые хотят меньше платить за газ, переходить на услуги Нафтогаза. Нардеп призвал жаловаться местным властям, в случае, если частные поставщики "позорно" мешают людям это сделать.

"Рынок - это не баба-Яга, которой надо пугать, это первое. Второе, когда рынок не работает или искривлен - есть несовершенная конкуренция. Создалась такая ситуация, когда 80% облгазов принадлежит крупному бизнесмену, который сейчас не в Украине. Это признаки определенной монополии. Монополиями занимается АМКУ, он завтра будет на встрече с депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Корниенко.

Депутат напомнил, что Нафтогаз сейчас обслуживает 5% рынка, а "80% рынка обслуживают те же облгазы, они принадлежат разным владельцам, четверть из них одному владельцу".

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"Нафтогаз постепенно людей переводит. Действительно, были огрехи в коммуникации. При этом, я хотел бы обратиться к людям - когда люди в регионах хотят перейти на Нафтогаз, на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики - это все позорно. Мы просим людей обращаться к депутатам местных советов, в первую очередь Слуги народа, мы будем помогать, открывать уголовные дела и тому подобное. Люди имеют право выбрать честного поставщика с самой низкой ценой", - заявил Корниенко, передает телеканал Украина 24.

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