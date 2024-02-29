Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление сразу два внедорожника

Фонд является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

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Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины сразу два внедорожника высокой проходимости Ford Ranger и Mitsubishi L200.

Автомобили уже работают на восточном направлении, помогают бесперебойно выполнять поставленные задачи с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армия дронов" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

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Фонд является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Напомним, в феврале 2024 года Favbet присоединился к большому сбору на 35 беспилотных катеров для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 600 дронов различного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.

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