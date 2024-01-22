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FAVBET Tech начал сотрудничество с мастерской дронов "Дронарня"

Олег Макаров
22 января 2024, 18:50 новости компании
фавбет

Украинская продуктовая компания FAVBET Tech поддержала расширение инженерной школы "Дронарни" и будет сотрудничать с мастерской над совместными R&D-проектами.

В конце 2023 года FAVBET Tech уже помогла "Дронарне" увеличить мощности, предоставив ресурсы для аренды нового помещения и закупки дополнительного оборудования для обучения военных. Кроме того, была обновлена и материально-техническая база школы - инструменты, комплектующие, расходные материалы.

"Благодаря FAVBET Tech мы смогли быстро реорганизовать школу на новой площадке и удвоить количество учебных мест с 20 до 40. Все наши ученики - военнослужащие, большинство из них после обучения возвращаются к выполнению задач на передовой. Время на войне имеет решающее значение, поэтому для нас очень ценно, что сейчас мы можем одновременно обучать еще больше наших воинов", — рассказали в "Дронарне".

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фавбет

Сотрудничество компании с "Дронарней" также предусматривает работу над совместными научно-исследовательскими проектами, говорит СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник: "Наша команда специализируется на разработке, поэтому мы возьмем на себя часть софтверных вопросов, таких как перепрошивка дронов и разработка нового ПО. Кроме того, вместе с инженерами "Дронарни" будем заниматься перспективным проектом в области искусственного интеллекта для БпЛА, но его детали мы пока не разглашаем".

За два года войны беспилотники стали одними из самых ценных орудий в противостоянии российской агрессии. Благодаря им украинские защитники проводят разведку, наводят артиллерию то ежедневно "минусуют" живую силу и технику врага.

фавбет

С ростом производства и распространением БпЛА кратно возросла и потребность в военных специалистах, способных собирать, чинить и настраивать дроны в условиях передовой. Именно эту миссию взяла на себя команда "Дронарни", работающая с начала активной фазы войны против Украины.

Сегодня "Дронарня" — это фактически полноценная научно-исследовательская лаборатория в области беспилотных летательных систем и инженерная школа, которая обучает украинских военнослужащих сборке, программированию и ремонту FPV-дронов. Курс обучения военных длится месяц, а выпускники получают ценные навыки, которые не только помогают на передовой, но и будут востребованы компаниями оборонной промышленности после возвращения.

фавбет

FAVBET Tech — украинская ІТ-компания. Компания специализируется на разработке высоконагруженных систем и AI-технологиях. С первых дней вторжения FAVBET Tech является частью украинского кибервойска, осуществляющего атаки на цифровую инфраструктуру врага и разрабатывает ПО для нужд ВСУ. В 2023 году компания заняла 11-ю строчку рейтинга "Топ-100 ИТ-компаний, которые больше всего заботятся об украинцах и Украине" издания Highload и портала Work.ua.

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