Газ и драка в Одессе: в результате атаки на ЛГБТ-активистов есть пострадавшие

В Одессе произошли столкновения / @traditionandorder

В воскресенье, 30 августа, в Одессе на Думской площади произошли столкновения между националистами и представителями ЛГБТ-сообщества.

Как сообщают одесские Telegram-каналы, противники "прайда" распыляют газ.

Отмечается, что агрессивно настроенные представители организации Традиция и порядок вступили в схватку с полицией, которая охраняла лгбтшников.

В ситуацию вмешалась полиция, в результате есть задержанные. Кроме того, после столкновений сообщается о пострадавших.

На опубликованном видео запечатлено, как правоохранители задержали не менее 4-х агрессивных участников столкновений.

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В воскресенье, 30 августа в Одессе на Приморском бульваре должен был пройти фестиваль Одеса-Прайд 2020.

Напомним, ранее нардепы из фракции Слуга народа зарегистрировали в парламенте законопроект №3917. Документом вводится в Украине административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".