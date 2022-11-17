Генерал Маломуж спрогнозировал, куда дальше будут наступать ВСУ / коллаж фото УНИАН

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что ожидает – в самом скором времени ВСУ будут наступать на Запорожском направлении (сторону Мелитополя), а также на востоке – частично в Луганской и Донецкой областях.

"Да, это два стратегических направления, наступательные операции на которых могли бы обеспечить освобождение юга Украины и помочь осилить врага на восточном направлении, что в перспективе означает освобождение Луганщины и Донетчины. Если мы добьемся того, что хотя бы на одном направлении начнет рушиться фронт, у врага начнется паника, которая будет способствовать ослаблению позиций русских по всему фронту", – сказал он.

По словам Маломужа, обрушение фронта чрезвычайно ослабит позиции русского диктатора Владимира Путина. И потому он будет изо всех сил изыскивать резервы, чтобы укрепить русскую оккупационную армию в Украине.

"В таком случае и позиции Путина чрезвычайно ослабятся – элиты начнут понимать, что Путин не всесилен и больше неспособен переложить вину с себя на свое окружение или военный блок. Тогда вся ответственность будет сконцентрирована на нем. Путин этого боится, а потому очень спешит перебросить дополнительные ресурсы для удержания позиций. Он не оставляет надежды принудить Киев к переговорному процессу различными угрозами или из-за давления на украинское руководство посредством других стран, в частности, Турции или Китая. Эти страны уже понимают, что у Путина нет другого варианта, кроме освобождения территорий Украины, а на другие переговорные позиции мы не согласимся", - подытожил он.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в освобожденном Херсоне сказал, что Украина не доверяет заявлениям РФ о якобы "переговорах". Киев будет продолжать проводить военную операцию, направленную на освобождение своих земель.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться, в том числе, и зимой. Если наступление станет более медленным, Запад может устать от войны. И тогда агрессор Россия воспользуется такой ситуацией и будет продвигать диалог на собственных условиях.

В Министерстве обороны США назвали освобождение Херсона большим достижением Украины. Впрочем, оккупанты РФ вряд ли так же уйдут и с других украинских территорий. Ожидаются тяжелые боевые действия.

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