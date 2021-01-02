Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки высказался по наболевшей теме окончания войны на Донбассе.
Минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть сохранен. Но, тем не менее, официальный Киев должен добиться разработки другого варианта ‒ с более широким форматом переговорам.
Об этом в комментарии Главреду заявил генерал армии Украины Николай Маломуж ‒ экс-руководитель Службы внешней разведки. Эксперт, однако, убежден ‒ Минские переговоры нужно сохранить ради сдерживания поползновений Кремля.
"Впрочем, несмотря на это, "Минск" должен сохраняться для сдерживания России. Однако Украина параллельно должна предложить другой вариант урегулирования ситуации – создания нового широкого формата переговоров, где стороны, занимаясь решением глобальных проблем и стабилизацией мировых процессов, смогут обсуждать и вопрос Донбасса наряду с проблемами Ирана, Сирии, мирового терроризма, угроз ИГИЛ и т.д.", ‒ заявил он.
Поскольку урегулирование конфликта на Донбассе, считает Маломуж ‒ большая проблема Украины, официальному Киеву нужно как можно быстрее сформулировать задачу в контексте общих проблем войны на востоке страны.
"О необходимости создания такой площадки уже заявляли Великобритания, США и другие члены "Большой двадцатки". Однако Донбасс – это, прежде всего, проблема Украины, и потому именно Киев должен сформулировать задачу в контексте общих проблем, обозначив возможные угрозы конфликта не только для Украины, но и для всего мира, создать дорожную карту. Только такой подход может быть поддержан ведущими мировыми игроками. В этом случае Кремлю некуда будет деваться, и он будет вынужден играть по общим правилам", ‒ подытожил он.
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Напомним ранее сообщалось:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил - возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей только военным путем невозможно.
- И на это есть несколько причин: огромные потери, риск быть обвиненными в нарушении международного гуманитарного права и несопоставимость ресурсов Украины и России.