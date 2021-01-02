Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины

Какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины / УНИАН

Минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть сохранен. Но, тем не менее, официальный Киев должен добиться разработки другого варианта ‒ с более широким форматом переговорам.

Об этом в комментарии Главреду заявил генерал армии Украины Николай Маломуж ‒ экс-руководитель Службы внешней разведки. Эксперт, однако, убежден ‒ Минские переговоры нужно сохранить ради сдерживания поползновений Кремля.

"Впрочем, несмотря на это, "Минск" должен сохраняться для сдерживания России. Однако Украина параллельно должна предложить другой вариант урегулирования ситуации – создания нового широкого формата переговоров, где стороны, занимаясь решением глобальных проблем и стабилизацией мировых процессов, смогут обсуждать и вопрос Донбасса наряду с проблемами Ирана, Сирии, мирового терроризма, угроз ИГИЛ и т.д.", ‒ заявил он.

Поскольку урегулирование конфликта на Донбассе, считает Маломуж ‒ большая проблема Украины, официальному Киеву нужно как можно быстрее сформулировать задачу в контексте общих проблем войны на востоке страны.

"О необходимости создания такой площадки уже заявляли Великобритания, США и другие члены "Большой двадцатки". Однако Донбасс – это, прежде всего, проблема Украины, и потому именно Киев должен сформулировать задачу в контексте общих проблем, обозначив возможные угрозы конфликта не только для Украины, но и для всего мира, создать дорожную карту. Только такой подход может быть поддержан ведущими мировыми игроками. В этом случае Кремлю некуда будет деваться, и он будет вынужден играть по общим правилам", ‒ подытожил он.

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