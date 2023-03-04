УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с Севера

4 марта 2023, 12:12
"Угрозы с севера нет и не будет" - четко и лаконично спрогнозировал ситуацию генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
Ягун, ВСУ
Виктор Ягун / коллаж фото Facebook, ua.depositphotos.com

Угрозы нового наступления русских оккупантов на Украину с северного направления на данный момент нет. Об этом в интервью порталу Главред заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Нет никакой белорусской группировки. Они могут сделать что угодно. Когда РФ выводила войска из Херсона, то они десантников бросили в одну сторону, а морпехов – в другую, после чего мы увидели их на Луганщине и Донетчине. Понятно, что это их войска, которые они могут перебрасывать куда угодно", ‒ сказал он.

По его словам, ВСУ и силовые структуры активно занимаются увеличением минных полей на северном направлении ‒ чтобы остановить врага, если он все же решится там наступать.

видео дня

"Угрозы с севера нет и не будет. Я не говорю, что это фантастика, потому что это возможность дестабилизации ситуации на севере. Но это уже не 24 февраля 2022 года – там уже совсем другая ситуация, потому что теперь там россиян ждут. И увеличение в разы ширины минных полей происходит не просто так, а для того, чтобы остановить врага. Поэтому куда бы они ни перебросили эти войска, у них гораздо больше резервов в России, чем на оккупированных территориях", ‒ сказал Ягун.

По его словам, сейчас сложна ситуация у оккупантов в районе Запорожской области ‒ там мало, собственно, но много представителей карательных органов.

"А там подавляющее большинство составляют не столько боевые подразделения, которые там частично прикрывают коллаборантов, а репрессивные органы – разнообразные Росгвардии, ФСБ, так называемые полицейские. Все это кодло якобы там обеспечивает порядок, потому что там нет фронта. И даже если РФ на что-то бы и надеялась, то, скорее всего, они будут больше держать фронт в районе Орехово, Гуляйполя, Васильевки", ‒ подытожил он.

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне уже к ближайшему воскресенью, 5 марта.

Другие новости по теме:

ВСУ Виктор Ягун война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:12

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с Севера

12:11

К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - СвитанВидео

11:54

Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – SpiegelВидео

11:35

Странно, но гениально: почему мужчины в Индии носят по двое трусовВидео

11:28

"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:15

"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

10:54

Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

10:09

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фотоВидео

09:28

Армия Приднестровья может захватить власть: эксперт раскрыл сценарий переворота в "ПМР"Видео

Реклама
09:00

Война продолжится даже после возвращения Крыма и Донбасса, распад России займет до 10 лет – СвитанЭксклюзив

09:00

Гороскоп на сегодня 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

08:58

Россия ждет "иностранных инвесторов" на Леопардах и Абрамсахмнение

08:54

Резников просит у Евросоюза отправлять каждый месяц 250 тысяч снарядов - Financial TimesВидео

08:35

ВСУ могут отступить из части Бахмута: в ISW назвали причину

08:30

Как можно определить пригодность семян к посеву: хитрый трюк дает стопроцентный результатВидео

08:00

"Было непросто, очень сложно": Байден похвалил Шольца за помощь УкраинеВидео

06:55

Если Меркель назвали ответственной за войну, тогда есть вопросмнение

05:00

Самые везучие знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

04:25

"Март будет "горячим": астролог назвал срок завершения войныВидео

03:50

Кристина Горняк задрала на камеру ноги в белоснежном бикини

Реклама
03:20

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

03:20

Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем: эксперт раскрыл подробностиВидео

02:44

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

02:06

"Я такая счастливая!": Волочкова возмутила людей снимком с детьми и ДжигурдойВидео

01:36

Как определить "человеческий" возраст вашего кота - 2 простых способа подсчета

00:51

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:28

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

00:15

Отошел в вечность через 3 месяца после свадьбы: под Бахмутом трагически погиб украинский защитникВидео

03 марта, пятница
23:36

Нашли раковую опухоль: Байдену сделали срочную операциюВидео

23:25

Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" БахмутаВидео

23:15

Россияне в панике придумывают отмазки: в районе аэродрома в Брянске были мощные взрывыВидео

23:04

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

22:45

Зеленский призвал Генассамблею ООН немедленно принять резолюцию о создании спецтрибунала над РФВидео

22:45

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

22:34

Странный "причиндал" между ног: сын Королевой отрывается в Японии за спиной у невесты-стриптизершиВидео

22:22

Андрей Макаревич показал старшую внебрачную дочь

22:16

"Это глупость": продюсер Пригожин в бешенстве из-за поддержавшего Украину МеладзеВидео

22:10

Певица-путинистка Маша Распутина оголтело вызверилась на уехавших из РФ артистовВидео

21:59

Буданов назвал время решающей битвы: когда у России закончатся "инструменты войны"Видео

21:57

"Гинекологическое недоразумение": Собчак высказалась по поводу Охлобыстина

Реклама
21:31

У РФ появились новые цели для ударов: эксперт рассказал о коварном плане врагаВидео

21:20

Среди бела дня, прямо на улице: украинская певица рассказала о пережитом насилииВидео

21:20

Боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley: США объявили о мощной помощи ВСУ на 400 млн долларовВидео

21:20

Самолет падал полтора километра: жена голливудского актера показала жуткую турбулентность

21:07

Сергей Стерненко. На так называемой России наконец-то начинается гражданская войнаВидеоблоги

20:50

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

20:24

"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войнеВидео

20:22

Бахмут: миссия перевыполненамнение

20:19

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

20:03

"Когда будет жарко, РФ изменит цели для ударов": эксперт назвал объекты, которые атакуют оккупантыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять