Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с Севера

"Угрозы с севера нет и не будет" - четко и лаконично спрогнозировал ситуацию генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Виктор Ягун / коллаж фото Facebook, ua.depositphotos.com

Угрозы нового наступления русских оккупантов на Украину с северного направления на данный момент нет. Об этом в интервью порталу Главред заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Нет никакой белорусской группировки. Они могут сделать что угодно. Когда РФ выводила войска из Херсона, то они десантников бросили в одну сторону, а морпехов – в другую, после чего мы увидели их на Луганщине и Донетчине. Понятно, что это их войска, которые они могут перебрасывать куда угодно", ‒ сказал он.

По его словам, ВСУ и силовые структуры активно занимаются увеличением минных полей на северном направлении ‒ чтобы остановить врага, если он все же решится там наступать.

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"Угрозы с севера нет и не будет. Я не говорю, что это фантастика, потому что это возможность дестабилизации ситуации на севере. Но это уже не 24 февраля 2022 года – там уже совсем другая ситуация, потому что теперь там россиян ждут. И увеличение в разы ширины минных полей происходит не просто так, а для того, чтобы остановить врага. Поэтому куда бы они ни перебросили эти войска, у них гораздо больше резервов в России, чем на оккупированных территориях", ‒ сказал Ягун.

По его словам, сейчас сложна ситуация у оккупантов в районе Запорожской области ‒ там мало, собственно, но много представителей карательных органов.

"А там подавляющее большинство составляют не столько боевые подразделения, которые там частично прикрывают коллаборантов, а репрессивные органы – разнообразные Росгвардии, ФСБ, так называемые полицейские. Все это кодло якобы там обеспечивает порядок, потому что там нет фронта. И даже если РФ на что-то бы и надеялась, то, скорее всего, они будут больше держать фронт в районе Орехово, Гуляйполя, Васильевки", ‒ подытожил он.

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне уже к ближайшему воскресенью, 5 марта.

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