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Героизация Бандеры и Шухевича может рассорить Украину с Польшей - эксперт

9 июля 2021, 01:09
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Сегодня мы имеем серьезный сдвиг в направлении поддержки инициатив чествования патриотических лиц, но необходимо найти понимание с некоторыми партнерами.

Тарас Чорновил
Тарас Чорновил / УНИАН

В Украине должны происходить действия по чествованию памяти выдающихся людей. Но нужно учитывать мнение тех людей, которые это поддерживают, и найти понимание с некоторыми партнерами. В частности, это касается инициативы вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его словам, проблемы могут возникнуть на международном уровне, особенно в отношениях с Польшей.

"Такие вещи нужно делать не сразу, а сначала провести определенную разъяснительную работу с тем же польским институтом национальной памяти, который аж пищит от упоминания о Бандере, и с действующей властью Польши, потому что Польша – фактически единственная страна, которая воспринимает это с колоссальной обструкцией (…) Поэтому сначала об этом надо надо говорить, а уже потом выдвигать кандидатуры на награждение", - считает Чорновил.

Также нужно учитывать несовершенство украинского законодательства. Званием Герой Украины могут быть награждены только граждане страны.

"Но ни Бандера, ни Шухевич не были гражданами Украины. Поэтому, чтобы не было каких-то провокаций, упразднений, да и власти было труднее отвертеться, и надо сделать соответствующее дополнение к этому положению, потому что у нас все любят "скакать по верхам", не читая документов", - сказал экс-нардеп.

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Чорновил добавил, что Польша для нас важна, но она должна уважать украинскую историю так же, как и Украина - польскую.

"Поэтому поляков надо к этому готовить и это вопрос не одного года. Хотя я не удивлюсь тому, что Зеленский вернуть звание, чтобы окончательно рассориться со всеми", - резюмировал он.

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Отметим, 1 июля 2021 года в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала постановление №5721, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Также документ содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии (УПА).

Что предшествовало

  • В октябре 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
  • 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, "поскольку он не был гражданином независимой Украины".
  • 12 января 2011 президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины признан недействительным по решению суда.
Тарас Чорновил Герой Украины Степан Бандера Роман Шухевич новости Украины
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