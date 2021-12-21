Голубовская оценила опасность штамма Омикрон и рассказала, как протекает болезнь

Ольга Голубовская оценила опасность нового COVID-штамма / Скриншот

Каждый последующий штамм коронавирусной инфекции увеличивает свою заразность. При этом новые варианты инфекции постепенно теряют свою силу. Это касается и COVID-штамма Омикрон: он намного заразнее Дельта-штамма, но начинает терять свою агрессивность и проявляет себя более слабо выраженными симптомами.

Об этом рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Хард с Влащенко. При этом она призвала не недооценивать Омикрон.

По ее словам, Омикрон ускользает от иммунитета - как естественного, так и искусственного. Также он также слабее отвечает на терапию.

"Если мы проанализируем пандемию с ее начала до сегодняшнего дня, то можно заметить, что каждый следующий вариант коронавируса увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивностью. Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал", – сказала Голубовская.

Она обратила внимание на то, что штамм Дельта был более заразным по сравнению с "классическоим" вариантом коронавируса, но в то же время менее летальным. При этом Дельта-штамм заражал молодых людей и детей. Пришедший ему на смену Омикрон оказался еще заразнее.

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"Но пока в основном он вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", – сказала Голубовская.

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Как сообщал Главред, ранее Ольга Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь.

Ольга Голубовская Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки. Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави. 27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта". Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта. При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже. Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона. В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

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