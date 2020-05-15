Гордон "повесил" оскорбления за интервью с Поклонской на порохоботов и ФСБ

Дмитрий Гордон сообщил, что к его оскорблениям в Сети за интервью с Наталией Поклонской причастны порохоботы / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что в Сети за интервью с Натальей Поклонской – "экс-прокурор" захваченного Россией Крыма и депутат Госдумы – его раскритиковали, в частности, порохоботы и боты ФСБ.

В YouTube под интервью с Поклонской оскорбительные комментарии оставляли боты, рассказал Гордон в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, за интернет-пользователями, которые его оскорбляли, "ничего нет".

"…открывайте опубликованный в YouTube материал, есть наше интервью. И там будет очень много комментариев… там будет написано: "лысая Ванга", "подонок", там будет написано "скотина Гордон", там будут оскорбления, маты, там будет написано "майданутая кастрюля", что угодно", – поделился журналист.

Гордон добавил, что, если ткнут пальцем в имена пользователей, которые писали оскорбления, то можно увидеть – "за ними пустота".

"…ничего нет, это боты… это работают ботофермы Петра Алексеевича Порошенко (пятый президент Украины – Ред.), порохоботы знаменитые, это работают боты Медведчука (политик, бизнесмен, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук – Ред.) и это работают ФСБшные боты из России", – утверждает журналист.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон взял интервью у Натальи Поклонской. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко отреагировал на беседу журналиста с Поклонской.